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Вот и первые укусы: сезон клещей начался во Владивостоке

Жителям Приморья напомнили, как не пострадать от укуса клеща.

Источник: Комсомольская правда

С середины марта в нашем регионе начинают просыпаться клещи. Во Владивостоке уже зафиксировали первые случаи укуса, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Если вы считаете, что вы в безопасности только потому, что не выходите в лес, спешим вас разуверить. Опасное членистоногое может присосаться не только на природе. Они могут атаковать вас возле дома, в городском парке или в огороде.

Чтобы избежать укуса, лучше надевайте плотную однотонную одежду с манжетами. Старайтесь не оставлять голых участков кожи, особенно в нижней части тела. Регулярно проверяйте наличие клещей у себя и близких. Чаще всего они кусают в волосяной части головы, за ушами, на шее, в подмышках и в паху.

Если клещ вас все же укусил, его необходимо максимально быстро удалить с тела. Это можно сделать с помощью пинцета или нитки. Лучше всего не делать это самостоятельно, а обратиться в травмпункт, если он есть поблизости.

Обработка зеленых территорий от клещей во Владивостоке пройдет в апреле-мае.

В своем материале «Комсомолка» подробно рассказала о местах Владивостока, где существует большой риск нарваться на клеща.