В Ростовской области отменили беспилотную опасность

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оповещение об этом поступило от РСЧС рано утром 6 апреля.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал о ликвидации беспилотников в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотников.