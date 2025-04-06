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В Ростовской области отменили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области оповестили об отмене беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оповещение об этом поступило от РСЧС рано утром 6 апреля.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал о ликвидации беспилотников в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотников.