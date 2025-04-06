Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, сообщает НОК.
Чемпионами стали:
- Асилбек Жалилов;
- Фазлиддин Эркинбоев;
- Турабек Хабибуллаев;
- Жавохир Умматалиев;
- Жахонгир Зокиров.
Боксеры также взяли 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.
Серебряная медаль.
−55 кг: Миразизбек Мирзахалилов.
−85 кг: Акмалжон Исроилов.
Бронзовая медаль.
−60 кг: Мадияр Данияров.
«На соревнованиях, организованных World Boxing, сборная Узбекистана успешно выступила, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Несомненно, благодаря такому результату наши ребята заняли первое место в общекомандном зачете», — говорится в сообщении.
Следующий этап Кубка мира по боксу пройдет в Казахстане.