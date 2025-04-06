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Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии

Боксеры также взяли 2 серебра и 1 бронзу, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, сообщает НОК.

Чемпионами стали:

  • Асилбек Жалилов;
  • Фазлиддин Эркинбоев;
  • Турабек Хабибуллаев;
  • Жавохир Умматалиев;
  • Жахонгир Зокиров.

Боксеры также взяли 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.

Серебряная медаль.

−55 кг: Миразизбек Мирзахалилов.

−85 кг: Акмалжон Исроилов.

Бронзовая медаль.

−60 кг: Мадияр Данияров.

«На соревнованиях, организованных World Boxing, сборная Узбекистана успешно выступила, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Несомненно, благодаря такому результату наши ребята заняли первое место в общекомандном зачете», — говорится в сообщении.

Следующий этап Кубка мира по боксу пройдет в Казахстане.