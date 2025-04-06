МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о скором наступлении пожароопасного сезона

Повышение дневных температур воздуха ускоряет таяние снега, обнажая прошлогоднюю сухую растительность. Риск возгорания сухостоя при неосторожном обращении с огнём человека возрастает в разы. Чаще и раньше всего такие пожары возникают на пустырях вблизи жилого сектора и гаражей, вдоль дорог. Не редкость пал травы на территориях садовых некоммерческих товариществ, где есть заброшенные участки, вовремя не скошена и не убрана сухая трава.
Чтобы предупредить загорания весной, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, дачникам и собственникам земель:
со сходом снега необходимо провести очистку своего участка и прилегающей к нему территории от прошлогодней сухой растительности, мусора, горючих материалов; требуется обновить минерализованную полосу; опасно бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу в сухую траву; нельзя оставлять в лесных массивах, полях промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; опасно заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; запрещено оставлять в лесных массивах, полях бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Нередко причиной возникновения возгораний становится детская шалость. Проводите с ними разъяснительные беседы, объясняя, что спички — это не игрушка; поджигать сухую траву опасно; что нельзя бросать в костёр незнакомые предметы, аэрозольные упаковки. Так как от их правильного поведения может зависеть их собственная жизнь, а также жизнь и здоровье других людей, сохранение чужого имущества.
Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в случае введения особого противопожарного режима разведение и использование открытого огня запрещено!