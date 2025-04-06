МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о скором наступлении пожароопасного сезона

Нередко причиной возникновения возгораний становится детская шалость. Проводите с ними разъяснительные беседы, объясняя, что спички — это не игрушка; поджигать сухую траву опасно; что нельзя бросать в костёр незнакомые предметы, аэрозольные упаковки. Так как от их правильного поведения может зависеть их собственная жизнь, а также жизнь и здоровье других людей, сохранение чужого имущества.