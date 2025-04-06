«Работа России. Время возможностей»: казанцев приглашают на ярмарку трудоустройства

18 апреля в Казани развернется региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий. Горожане получат уникальную возможность встретиться лицом к лицу с представителями ведущих предприятий столицы РТ, задать все интересующие вопросы об условиях труда и зарплате, а также пройти собеседование и найти работу мечты. Работодатели, в свою очередь, смогут представить свои компании и найти новых талантливых сотрудников.
Соискателей ждут увлекательные мастер-классы и тренинги, которые помогут раскрыть потенциал и достичь новых высот в карьере. На площадке профориентации можно будет получить консультации психолога. Выставки и презентации учебных заведений помогут определиться с выбором специальности. Также на ярмарке проведут пленарную и стратегическую сессии о системе подготовки кадров, расскажут о бесплатном обучении и услугах центра занятости. Представители студенческих отрядов покажут спектакль «Фестиваль профессий».
«Региональный этап прошлогодней ярмарки оказался весьма результативным. Только в Казани 632 человека нашли работу, более 700 человек приняли участие в мастер-классах, семинарах, тренингах. Мероприятия ярмарки рассчитаны на людей с разными целями: кто-то хочет найти работу или работников, кто-то планирует сменить сферу деятельности или стать предпринимателем. Мы готовы помочь каждому: студентам, школьникам и их родителям, безработным, выпускникам вузов и средних профессиональных учебных заведений, работодателям и желающим сменить карьерную траекторию», — отметил директор ГКУ «Центр занятости населения РТ» Тимур Муллин.
Всех желающих ждут 18 апреля с 10:00 до 14:00 в КСК «УНИКС» по адресу: ул. Профессора Нужина, 2. Более подробную информацию о проведении ярмарки можно найти по ссылке.
Всероссийская ярмарка трудоустройства — это федеральный проект, объединяющий соискателей и работодателей по всей стране. Он включает два этапа: региональный (18 апреля), и федеральный (запланирован на 27 июня). В этом году всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в рамках реализации федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».