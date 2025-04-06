«Работа России. Время возможностей»: казанцев приглашают на ярмарку трудоустройства

18 апреля в Казани развернется региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий. Горожане получат уникальную возможность встретиться лицом к лицу с представителями ведущих предприятий столицы РТ, задать все интересующие вопросы об условиях труда и зарплате, а также пройти собеседование и найти работу мечты. Работодатели, в свою очередь, смогут представить свои компании и найти новых талантливых сотрудников.