Уровень радиации измерили в Ростовской области в начале апреля

В Ростовской области снова исследовали уровень радиоактивного загрязнения. Обновленные данные 5 апреля 2025 года опубликовал Ростовский гидрометцентр.
— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,07−0,17 мкЗв/ч (8,1−19,6 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч). Эти показатели не превысили естественный радиационный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Специалисты отмечают, что экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зарегистрировали. Добавим, измерения в донском регионе провели на пунктах Росгидромета.