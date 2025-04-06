Более 70 единиц коммунальной техники убирают снег на дорогах Минской области

По состоянию на 8.00 на дорогах центрального региона работает 71 единица специальной коммунальной техники.
Израсходовано 0,549 т противогололедных материалов, убрано от снега и обработано 1369 км дорог.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах области предприятиями ЖКХ Минщины организована работа по уборке снега и ликвидации последствий снегопада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГО «ЖКХ Минской области».
По состоянию на 8.00 на дорогах центрального региона работает 71 единица специальной коммунальной техники.
Израсходовано 0,549 т противогололедных материалов, убрано от снега и обработано 1369 км дорог.