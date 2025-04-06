Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 единиц коммунальной техники убирают снег на дорогах Минской области

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах области предприятиями ЖКХ Минщины организована работа по уборке снега и ликвидации последствий снегопада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГО «ЖКХ Минской области».

Источник: БЕЛТА

По состоянию на 8.00 на дорогах центрального региона работает 71 единица специальной коммунальной техники.

Израсходовано 0,549 т противогололедных материалов, убрано от снега и обработано 1369 км дорог.