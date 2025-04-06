Участок улицы Сипайловская в Уфе месяц будет перекрыт для строительства дождевой канализации

В Уфе участок улицы Сипайловская перекроют на месяц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 10 апреля по 10 мая будут перекрыты две из четырех полос по нечетной стороне в районе дома № 1 по улице Баязита Бикбая. Ограничения связаны со строительством наружных сетей дождевой канализации.
Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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