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Участок улицы Сипайловская в Уфе месяц будет перекрыт для строительства дождевой канализации

В Уфе до 10 мая перекроют участок улицы Сипайловская.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе участок улицы Сипайловская перекроют на месяц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 10 апреля по 10 мая будут перекрыты две из четырех полос по нечетной стороне в районе дома № 1 по улице Баязита Бикбая. Ограничения связаны со строительством наружных сетей дождевой канализации.

Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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