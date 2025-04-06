Собянин: 100 км дорог построили в Москве в прошлом году

«Москва развивает улично-дорожную сеть и междугороднее автобусное сообщение. В прошлом году построено 100 км дорог. Среди значимых объектов — транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления МСД за МКАД, участок “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” от метро “Новомосковская” до ул. Эдварда Грига. Ввели в эксплуатацию больше 30 км выделенных полос. Для пассажиров городского транспорта время в пути сократилось от двух до четырех раз. Кроме того, выделенные полосы помогают на четверть снизить аварийность на дорогах», — написал мэр.
По его словам, более 95% водителей в Москве оплачивают парковку через приложение «Парковки России». В нем также можно оплачивать проезд по МСД, проспекту Багратиона и управлять дворовыми шлагбаумами. Помимо Санкт-Петербурга к приложению присоединились Кисловодск и округа Подмосковья. В этом году планируется подключить новые города и добавить новые объекты для оплаты.
«Также развиваем автобусную связь с другими городами. Сегодня пять московских автовокзалов обслуживают 171 маршрут — больше 70 рейсов ежедневно с каждого из них. Самые популярные направления: Центральный — Киржач, Красногвардейский — Новомосковск и Красногвардейский — Донской», — подчеркнул Сергей Собянин.