Собянин: 100 км дорог построили в Москве в прошлом году

«Москва развивает улично-дорожную сеть и междугороднее автобусное сообщение. В прошлом году построено 100 км дорог. Среди значимых объектов — транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления МСД за МКАД, участок “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” от метро “Новомосковская” до ул. Эдварда Грига. Ввели в эксплуатацию больше 30 км выделенных полос. Для пассажиров городского транспорта время в пути сократилось от двух до четырех раз. Кроме того, выделенные полосы помогают на четверть снизить аварийность на дорогах», — написал мэр.