До пяти лет за взятые из банкомата купюры грозит жителю Хабаровского края

В Бикинском районе Хабаровского края полиция возбудила уголовное дело о краже 10 тысяч рублей. Злоумышленник взял купюры из лотка банкомата, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Заявление подал 21-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег. Молодой человек забыл забрать наличные из банкомата, отвлёкшись во время операции. Вернувшись, он обнаружил, что денег нет.
Полицейские изучили записи камер и установили, что их забрал 54-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье о краже, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ущерб потерпевшему полностью возмещён.