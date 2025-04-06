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До пяти лет за взятые из банкомата купюры грозит жителю Хабаровского края

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Аргументы и факты

В Бикинском районе Хабаровского края полиция возбудила уголовное дело о краже 10 тысяч рублей. Злоумышленник взял купюры из лотка банкомата, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Заявление подал 21-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег. Молодой человек забыл забрать наличные из банкомата, отвлёкшись во время операции. Вернувшись, он обнаружил, что денег нет.

Полицейские изучили записи камер и установили, что их забрал 54-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье о краже, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ущерб потерпевшему полностью возмещён.