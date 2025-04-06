До пяти лет за взятые из банкомата купюры грозит жителю Хабаровского края

Полицейские изучили записи камер и установили, что их забрал 54-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном. Против него возбуждено дело по статье о краже, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.