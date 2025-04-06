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Где в Волгоградской области высадят новые леса?

Высадки пройдут в 26 районах, максимальные площади пойдут под посадки в Даниловском, Арчединском, Светлоярском лесничествах.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в Волгоградской области высадят 6,4 млн молодых деревьев.

Как сообщили в облкомприроды, это будут сеянцы сосны, акации, ясеня, дуба, вяза. Высадки пройдут в 26 районах, при этом максимальные площади будут отданы под посадки в Даниловском, Арчединском и Светлоярском лесничествах.

«Молодые деревья высадят на новых участках, а также там, где требуется замена погибших растений, — пояснили в профильном комитете. — Важно, что для проведения лесокультурных работ используется местный посадочный материал».