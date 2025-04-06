Где в Волгоградской области высадят новые леса?

В этом году в Волгоградской области высадят 6,4 млн молодых деревьев.
Как сообщили в облкомприроды, это будут сеянцы сосны, акации, ясеня, дуба, вяза. Высадки пройдут в 26 районах, при этом максимальные площади будут отданы под посадки в Даниловском, Арчединском и Светлоярском лесничествах.
«Молодые деревья высадят на новых участках, а также там, где требуется замена погибших растений, — пояснили в профильном комитете. — Важно, что для проведения лесокультурных работ используется местный посадочный материал».