Где в Волгоградской области высадят новые леса?

Как сообщили в облкомприроды, это будут сеянцы сосны, акации, ясеня, дуба, вяза. Высадки пройдут в 26 районах, при этом максимальные площади будут отданы под посадки в Даниловском, Арчединском и Светлоярском лесничествах.