Снегопад в Минске стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо»

Футболисты минского «Динамо» и гродненского «Немана» вынуждены были прервать матч из-за снегопада вечером 5 апреля, поединок перенесен, сообщает БелТА.
Лучшие команды прошлого сезона провели на поле минского стадиона «Динамо» около 15 минут. Сильнейший снег вынудил арбитров приостановить игру на 20 минут. После согласований с представителями команд решили доигрывать матч позже. Дату и время начала отложенного матча сообщат позже.
А синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (подробности все здесь).