Снегопад в Минске стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо»

Лучшие команды прошлого сезона провели на поле минского стадиона «Динамо» около 15 минут. Сильнейший снег вынудил арбитров приостановить игру на 20 минут. После согласований с представителями команд решили доигрывать матч позже. Дату и время начала отложенного матча сообщат позже.