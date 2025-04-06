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Снегопад в Минске стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо»

Футболисты минского «Динамо» и гродненского «Немана» вынуждены были прервать матч из-за снегопада вечером 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Футболисты минского «Динамо» и гродненского «Немана» вынуждены были прервать матч из-за снегопада вечером 5 апреля, поединок перенесен, сообщает БелТА.

Лучшие команды прошлого сезона провели на поле минского стадиона «Динамо» около 15 минут. Сильнейший снег вынудил арбитров приостановить игру на 20 минут. После согласований с представителями команд решили доигрывать матч позже. Дату и время начала отложенного матча сообщат позже.

Зимняя погода, пришедшая в Беларусь 5 апреля, продолжится. Об ухудшении погоды в Беларуси 6 апреля вслед за Белгидрометом предупредили МЧС и МВД: «Ожидается сильный снег и ветер!» (здесь подробнее).

А синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (подробности все здесь).