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Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6:00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня. Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны сильные порывы ветра.