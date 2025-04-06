Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

«Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6:00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня. Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — говорится в сообщении.