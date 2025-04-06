Рядом с воронежской мегашколой установят новый светофор

В итоге воронежцы просто боятся отпускать школьников одних на учебу. Общественники, заинтересовавшись проблемой, обратились в областную Госавтоинспекцию.
Там сообщили, что для улучшения ситуации рядом с домом № 11/1 по улице Академика Конопатова установят светофор. Оборудование будет оснащено кнопкой.
Кроме того, дорогу оснастят дополнительными знаками «Пешеходный переход», они появятся на г-образных опорах рядом со всеми «зебрами» близ мегашколы.
«Что касается незаконной остановки и парковки авто у мегашколы, сотрудники дорожно-патрульной службы обратят на эту проблему особое внимание. Поначалу нарушителей будут предупреждать. А тех, кто упорно не замечает запрещающие знаки — штрафовать», — рассказали в региональном исполкоме ОНФ.