Рядом с воронежской мегашколой установят новый светофор

Ранее родители школьников жаловались на опасные переходы. Проблемой заинтересовались активисты Народного фронта. Головной болью родителей стал 800-метровый участок дороги, где постоянно паркуются машины, несмотря на то, что там установлены запрещающие знаки. Из-за этого детям бывает очень сложно перейти дорогу, хотя там есть официальные «зебры».