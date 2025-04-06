Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с воронежской мегашколой установят новый светофор

Ранее родители школьников жаловались на опасные переходы. Проблемой заинтересовались активисты Народного фронта. Головной болью родителей стал 800-метровый участок дороги, где постоянно паркуются машины, несмотря на то, что там установлены запрещающие знаки. Из-за этого детям бывает очень сложно перейти дорогу, хотя там есть официальные «зебры».

Источник: РИА "Новости"

В итоге воронежцы просто боятся отпускать школьников одних на учебу. Общественники, заинтересовавшись проблемой, обратились в областную Госавтоинспекцию.

Там сообщили, что для улучшения ситуации рядом с домом № 11/1 по улице Академика Конопатова установят светофор. Оборудование будет оснащено кнопкой.

Кроме того, дорогу оснастят дополнительными знаками «Пешеходный переход», они появятся на г-образных опорах рядом со всеми «зебрами» близ мегашколы.

«Что касается незаконной остановки и парковки авто у мегашколы, сотрудники дорожно-патрульной службы обратят на эту проблему особое внимание. Поначалу нарушителей будут предупреждать. А тех, кто упорно не замечает запрещающие знаки — штрафовать», — рассказали в региональном исполкоме ОНФ.