В башкирской деревне вспыхнул частный жилой дом

Вчера поздно вечером, 5 апреля, в деревне Ирсаево Мишкинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание началось на пристроенной к строению веранде.
Хозяин дома вовремя обнаружил опасность, почувствовав запах гари. В этот момент сработал установленный в доме пожарный извещатель. Несмотря на попытки самостоятельно потушить огонь, пламя быстро распространилось по стене и кровле веранды.
На место оперативно прибыли расчеты МЧС и добровольной пожарной команды. Благодаря действиям пожар был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на основное здание.
В результате происшествия никто не пострадал. Дознаватель экстренной службы устанавливают точную причину возгорания.
— Установите в своем жилье пожарный извещатель — прибор при задымлении оповестит о пожаре и увеличат шансы на спасение, — порекомендовали в МЧС.
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