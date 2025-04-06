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В башкирской деревне вспыхнул частный жилой дом

В Башкирии загорелся частный дом в деревне Ирсаево.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 5 апреля, в деревне Ирсаево Мишкинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание началось на пристроенной к строению веранде.

Хозяин дома вовремя обнаружил опасность, почувствовав запах гари. В этот момент сработал установленный в доме пожарный извещатель. Несмотря на попытки самостоятельно потушить огонь, пламя быстро распространилось по стене и кровле веранды.

На место оперативно прибыли расчеты МЧС и добровольной пожарной команды. Благодаря действиям пожар был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на основное здание.

В результате происшествия никто не пострадал. Дознаватель экстренной службы устанавливают точную причину возгорания.

— Установите в своем жилье пожарный извещатель — прибор при задымлении оповестит о пожаре и увеличат шансы на спасение, — порекомендовали в МЧС.

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