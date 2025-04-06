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В Тулуне энергетики восстанавливают подачу электричества

За утро 6 апреля свет вернули более восьми тысячам потребителей в регионе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшее утро специалистам удалось вернуть электричество более чем восьми тысячам потребителей в Иркутской области. Работы по ликвидации последствий штормового ветра продолжаются в усиленном режиме — на местах одновременно трудятся 62 оперативные бригады, в составе которых около 200 квалифицированных энергетиков. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала «Свет 38».

— Восстановлено электроснабжение большинства внепланово отключенных потребителей, — поделились энергетики.

Основные усилия сейчас сосредоточены в Тулуне и Тайшетском районе, где повреждения оказались наиболее серьезными. В других районах Приангарья остались лишь локальные отключения, которые будут устранены в ближайшие часы.