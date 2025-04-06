В Тулуне энергетики восстанавливают подачу электричества

За прошедшее утро специалистам удалось вернуть электричество более чем восьми тысячам потребителей в Иркутской области. Работы по ликвидации последствий штормового ветра продолжаются в усиленном режиме — на местах одновременно трудятся 62 оперативные бригады, в составе которых около 200 квалифицированных энергетиков. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала «Свет 38».