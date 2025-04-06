Когда дадут воду в Евпатории

«Идет поэтапное наполнение резервуаров чистой воды в соответствии с включенными скважинами на водозаборах, уровень запаса в резервуарах растет, но пока он недостаточный для подачи воды в сеть. Заполнение городской системы водоснабжения начнем во второй половине этого дня», — проинформировали на предприятии.
Также в "Воде Крыма обратили внимание, что вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах, и обратились с просьбой к гражданам отнестись с пониманием к данной ситуации.
Евпаторийским филиалом организован подвоз воды, автоцистерны будут работать до полного восстановления водоснабжения. Для пожилых и маломобильных граждан работают волонтеры, которые помогут доставить воду адресно. Обратиться за их помощью можно по номеру +79789858446, напомнили на предприятии.
В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключили воду в связи с масштабными работами на сетях.