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Когда дадут воду в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории и прилегающих населенных пунктах восстановят во второй половине дня. Вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах. Об этом сообщает «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«Идет поэтапное наполнение резервуаров чистой воды в соответствии с включенными скважинами на водозаборах, уровень запаса в резервуарах растет, но пока он недостаточный для подачи воды в сеть. Заполнение городской системы водоснабжения начнем во второй половине этого дня», — проинформировали на предприятии.

Также в "Воде Крыма обратили внимание, что вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах, и обратились с просьбой к гражданам отнестись с пониманием к данной ситуации.

Евпаторийским филиалом организован подвоз воды, автоцистерны будут работать до полного восстановления водоснабжения. Для пожилых и маломобильных граждан работают волонтеры, которые помогут доставить воду адресно. Обратиться за их помощью можно по номеру +79789858446, напомнили на предприятии.

В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключили воду в связи с масштабными работами на сетях.