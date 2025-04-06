Когда дадут воду в Евпатории

«Идет поэтапное наполнение резервуаров чистой воды в соответствии с включенными скважинами на водозаборах, уровень запаса в резервуарах растет, но пока он недостаточный для подачи воды в сеть. Заполнение городской системы водоснабжения начнем во второй половине этого дня», — проинформировали на предприятии.