Выдано разрешение на строительство дома по программе реновации в Тимирязевском районе

«В Тимирязевском районе будет построен восьмой дом по программе реновации. Жилая площадь объекта составит более 15 тыс. кв. м. В здании предусмотрен подземный паркинг, а на первом этаже разместится входная группа с комнатой для колясок и консьержа, а также помещения общественного и коммерческого назначения», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.