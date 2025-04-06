Выдано разрешение на строительство дома по программе реновации в Тимирязевском районе

«В Тимирязевском районе будет построен восьмой дом по программе реновации. Жилая площадь объекта составит более 15 тыс. кв. м. В здании предусмотрен подземный паркинг, а на первом этаже разместится входная группа с комнатой для колясок и консьержа, а также помещения общественного и коммерческого назначения», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Отмечается, что во всех квартирах в соответствии со стандартами программы реновации будет выполнена полная отделка и установлено необходимое оборудование. Для оформления фасадов здания планируется использовать навесные системы с фиброцементными плитами.
«Архитектурный облик здания сформируют белоснежные крупноформатные панели, а первый нежилой этаж оформят рельефной бетонной плиткой под кирпич натурального оттенка. Корзины под кондиционеры из металлического листа также окрасят в цвет фасада», — приводятся в тексте слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергея Кузнецова.
Как указано в материале, в здании и на придомовой территории создадут безбарьерную среду, сделают проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и смонтируют наружное освещение. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворе обустроят зону отдыха, детскую и спортивную площадки.