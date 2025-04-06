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В Свердловской области ожидаются снег и дождь, а затем потепление

В понедельник в Свердловской области ожидаются обильные осадки в виде снега или дождя, сообщает канал «Погода в Екатеринбурге». При этом к среде, согласно прогнозу, дневная температура достигнет +14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Коммерсантъ

Осадки могут начаться уже вечером сегодня, 6 апреля, а затем усилиться.

«Ожидается, что граница, отделяющая дождь от снега, будет расположена где-то между Екатеринбургом и Нижним Тагилом», — говорится в сообщении. В местах, где пройдет снег, его уровень поднимется до нескольких сантиметров.

Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, слабый ветер, температура воздуха до +12 градусов днем. В понедельник, 7 апреля, днем ожидается +4 градуса, во вторник — +12. 8 апреля температура поднимется до +14, а 9 апреля опустится до +6. К концу недели, в пятницу и субботу, ожидается +7 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до минусовых значений.

Напомним, прошедшее 1 апреля стало самым теплым в Екатеринбурге с 2009 года. Среднесуточная температура составила +9,5°, что на 8,8° выше нормы.