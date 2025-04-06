В Свердловской области ожидаются снег и дождь, а затем потепление

Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, слабый ветер, температура воздуха до +12 градусов днем. В понедельник, 7 апреля, днем ожидается +4 градуса, во вторник — +12. 8 апреля температура поднимется до +14, а 9 апреля опустится до +6. К концу недели, в пятницу и субботу, ожидается +7 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до минусовых значений.