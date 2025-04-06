Омичи в марте почти сто тысяч раз позвонили в службу спасения 112

Жители Омской области обратились в службу спасения 112 почти 100 тысяч раз в марте 2025 года — всего 94 483 звонка. Как сообщает региональное управление МЧС, почти каждый пятый звонок (18 616) оказался ложным. Спасатели призывают граждан не злоупотреблять системой 112, так как ложные вызовы могут помешать оказанию помощи тем, кто действительно нуждается в экстренной поддержке.
Наибольшее количество вызовов пришлось на скорую медицинскую помощь (17 445 звонков) и полицию (10 912 звонков). Пожарным и спасателям звонили 567 раз, газовым службам — 162 раза. В 2111 случаях требовалась помощь нескольких экстренных служб одновременно.
Параллельно с работой службы 112, функционировала и служба 122, приняв 45 743 звонка. Омичи чаще всего обращались по вопросам записи к врачу (3 073), вызова врача на дом (2 949) и контрактной службы (2 464). Кроме того, операторы службы 122 перенаправили 13 224 звонка из поликлиник и оформили 1 561 обращение в МФЦ.
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