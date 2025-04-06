Омичи в марте почти сто тысяч раз позвонили в службу спасения 112

Жители Омской области обратились в службу спасения 112 почти 100 тысяч раз в марте 2025 года — всего 94 483 звонка. Как сообщает региональное управление МЧС, почти каждый пятый звонок (18 616) оказался ложным. Спасатели призывают граждан не злоупотреблять системой 112, так как ложные вызовы могут помешать оказанию помощи тем, кто действительно нуждается в экстренной поддержке.