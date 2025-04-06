Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев высказался о застройке земли инфекционной больницы

Будущее участка инфекционной больницы в центре Новосибирска обсуждается с участием мэрии.
Мэрия Новосибирска принимает участие в обсуждении дальнейшей судьбы участка в центре города, где ранее располагались корпуса инфекционной больницы. Несмотря на то, что территория принадлежит государству, власти вовлечены в процесс, поскольку он связан с реализацией генерального плана.
Пока участок сохраняет статус зоны здравоохранения. Варианты дальнейшего использования включают строительство объектов социальной инфраструктуры или образовательных учреждений. Об этом рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев для BFM-Новосибирск.
«Это хорошая локация в центре города. Пока назначение у данной территории — объекты здравоохранения. Если будет принято такое решение, мы, конечно, его поддержим. Если же там будет принято решение построить школу, мы тоже готовы к этому диалогу. Пока идет дискуссия о назначении этого объекта, но мы в этом процессе участвуем», — прокомментировал мэр города.
Известно, что участок стоимостью 1,5 миллиарда рублей перешел в федеральную собственность в марте 2025 года. Тогда же губернатор поручил профильным ведомствам определить его целевое назначение. Обсуждение продолжается.
Напомним, что в Новосибирске снесут недостроенную «Ленту» после пятилетнего простоя.