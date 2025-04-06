Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев высказался о застройке земли инфекционной больницы

«Это хорошая локация в центре города. Пока назначение у данной территории — объекты здравоохранения. Если будет принято такое решение, мы, конечно, его поддержим. Если же там будет принято решение построить школу, мы тоже готовы к этому диалогу. Пока идет дискуссия о назначении этого объекта, но мы в этом процессе участвуем», — прокомментировал мэр города.