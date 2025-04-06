Власти Новосибирска ведут дискуссию о нужности салюта на 9 мая

Мэр Новосибирска сообщил о том, что в городе ведутся дискуссии о запуске салюта в День Победы. В целом город активно готовится к празднику. Об этом пишет «Сиб.фм» со ссылкой на слова Максима Кудрявцева.
В интервью порталу он отметил, что вопрос насчёт салюта ещё не закрыт, идут дискуссии. Ровно как и о проведении памятной акции «Бессмертный полк» в очном формате.
19 февраля в городе дали старт кампании «80 дней до Победы», в её рамках проходят различные мероприятия: встречи поколений, выставки, возложения цветов. Уже вручены памятные медали «80 лет Победы».
«Все традиционные мероприятия пройдут на более качественном организационном уровне. Все объекты будут приведены в нормативное состояние, строительство новых не планируем. Эта работа идет с середины прошлого года», — портал цитирует Максима Кудрявцева.