Нижегородцев снова ждут транспортные изменения

Окончательная схема маршрутов, по его словам, будет готова к июню и рассчитана на долгосрочное использование жителями.
С 11 апреля нижегородцам уже стоит быть готовыми к переменам:
Автобус А-59 будет курсировать между микрорайонами Юг и Новая Стройка;
Произойдет удлинение маршрута А-65. Теперь он соединит ЖК «Торпедо» и ЗКПД-4;
Маршрут А-86 оптимизируют: автобусы будут следовать по проспекту Ленина, минуя Молитовку, затем по улице Ярошенко через проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4.
A-76 изменит траекторию и пройдет от Московского шоссе через улицу Чаадаева до Дубравной.
С 26 мая: маршрутка Т-57 прекратит существование и станет автобусом 78, а Т-40 получит номер 13. В этот же день, «для большего удобства горожан», из названий маршрутов уберут все буквы «А».