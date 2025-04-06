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Нижегородцев снова ждут транспортные изменения

Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин заявил о завершении формирования городской транспортной сети.

Окончательная схема маршрутов, по его словам, будет готова к июню и рассчитана на долгосрочное использование жителями.

С 11 апреля нижегородцам уже стоит быть готовыми к переменам:

Автобус А-59 будет курсировать между микрорайонами Юг и Новая Стройка;

Произойдет удлинение маршрута А-65. Теперь он соединит ЖК «Торпедо» и ЗКПД-4;

Маршрут А-86 оптимизируют: автобусы будут следовать по проспекту Ленина, минуя Молитовку, затем по улице Ярошенко через проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4.

A-76 изменит траекторию и пройдет от Московского шоссе через улицу Чаадаева до Дубравной.

С 26 мая: маршрутка Т-57 прекратит существование и станет автобусом 78, а Т-40 получит номер 13. В этот же день, «для большего удобства горожан», из названий маршрутов уберут все буквы «А».