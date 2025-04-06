Новосибирский тренер поделился советами по эффективному похудению

«Если вы сосредотачиваетесь только на кардионагрузках, вы упускаете важное 'оружие' в своих усилиях по снижению веса», — отметил Ноббе, подчеркивая важность силовых тренировок для поддержания мышечной массы и ускорения обмена веществ. Он также добавил, что недостаток белка в рационе может затруднить контроль веса, и рекомендовал включать белковые продукты в каждый прием пищи.