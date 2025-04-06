Новосибирский тренер поделился советами по эффективному похудению

В Новосибирске 5 апреля тренер Джаррод Ноббе поделился распространенными ошибками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов в похудении. По его словам, многие люди, стремящиеся к здоровому образу жизни, не осознают, что их усилия могут быть неэффективными из-за нескольких ключевых факторов.
«Если вы сосредотачиваетесь только на кардионагрузках, вы упускаете важное 'оружие' в своих усилиях по снижению веса», — отметил Ноббе, подчеркивая важность силовых тренировок для поддержания мышечной массы и ускорения обмена веществ. Он также добавил, что недостаток белка в рационе может затруднить контроль веса, и рекомендовал включать белковые продукты в каждый прием пищи.
Тренер предостерег от следования экстремальным диетам, которые могут замедлить обмен веществ и привести к колебаниям веса. «Сосредоточьтесь на здоровых и устойчивых изменениях в своем рационе», — посоветовал он.
Кроме того, Ноббе указал на важность достаточного сна и управления стрессом, которые напрямую влияют на аппетит и выбор пищи. «Постарайтесь спать 7−9 часов каждую ночь и находить способы расслабиться», — добавил он.
Следуя этим рекомендациям, жители Новосибирска смогут улучшить свое самочувствие и достичь желаемых результатов в похудении.