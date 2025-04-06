В Молдове все меньше работяг, все больше чиновников: В армии госслужащих прибавилось 14 тысяч получателей зарплат из бюджета всего за год, число работающих сократилось на десятки тысяч

По данным экономиста Владимира Головатюка, в сельском хозяйстве количество трудоустроенных сократилось на 31 тысячу человек (17%), в промышленности — на 13 тысяч (10%), а в торговле, с учетом сокращения потребления, — на 7 тысяч человек (4,3%).