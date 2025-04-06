В Молдове все меньше работяг, все больше чиновников: В армии госслужащих прибавилось 14 тысяч получателей зарплат из бюджета всего за год, число работающих сократилось на десятки тысяч

В 2024 году численность занятого населения в Молдове сократилась на 33 тысячи человек (3,7%) по сравнению с 2023 годом.
По данным экономиста Владимира Головатюка, в сельском хозяйстве количество трудоустроенных сократилось на 31 тысячу человек (17%), в промышленности — на 13 тысяч (10%), а в торговле, с учетом сокращения потребления, — на 7 тысяч человек (4,3%).
Однако чиновничий аппарат «разбух» — рост составил 14 тысяч человек.
«Экономические проблемы в минувшем году не могли не сказаться на количестве и структуре занятого населения», — добавил Головатюк.