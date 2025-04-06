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Главный тренер омского «Авангард» Ги Буше прокомментировал игру нападающего Якупова

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше прокомментировал игру нападающего Наиля Якупова после последнего матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, где команда одержала победу над «Металлургом» со счетом 3:2 и вышла в следующий этап, выиграв серию 4:2.

Источник: БЕЛТА

В этом поединке Якупов, который ранее не смог набрать очков в пяти матчах, наконец, показал отличные результаты, забросив две шайбы.

Ги Буше подчеркнул, что успех Якупова является следствием его усердной работы и профессионального подхода.

«Наиль Якупов действительно настоящий профессионал и при этом отличный человек. Он всегда приходит раньше, выкладывается по полной, остается дольше всех», — отметил тренер.

Он добавил, что Якупов является примером для остальных игроков своей трудовой дисциплиной и отношением к делу.

«Мне он очень нравится и как человек, и как игрок, и он действительно проявил характер. Он заслужил то, что сегодня получил», — сказал Буше.

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате КХЛ 2024/25 Наиль Якупов набрал 38 очков (17 голов и 21 передача) в 43 матчах. Начало сезона он провёл в клубе «Куньлунь», но затем вернулся в «Авангард».