Главный тренер омского «Авангард» Ги Буше прокомментировал игру нападающего Якупова

В этом поединке Якупов, который ранее не смог набрать очков в пяти матчах, наконец, показал отличные результаты, забросив две шайбы.
Ги Буше подчеркнул, что успех Якупова является следствием его усердной работы и профессионального подхода.
«Наиль Якупов действительно настоящий профессионал и при этом отличный человек. Он всегда приходит раньше, выкладывается по полной, остается дольше всех», — отметил тренер.
Он добавил, что Якупов является примером для остальных игроков своей трудовой дисциплиной и отношением к делу.
«Мне он очень нравится и как человек, и как игрок, и он действительно проявил характер. Он заслужил то, что сегодня получил», — сказал Буше.
Стоит отметить, что в регулярном чемпионате КХЛ 2024/25 Наиль Якупов набрал 38 очков (17 голов и 21 передача) в 43 матчах. Начало сезона он провёл в клубе «Куньлунь», но затем вернулся в «Авангард».