Актуальная информация по паводку в Башкирии на 6 апреля

За последние сутки в Систему-112 поступило три обращения, связанных с подтоплениями, две ситуации остаются на особом контроле в Уфе и Чишминском районе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.
Наиболее значительный подъем уровня воды зафиксирован:
— на реке Белой у Ишимбая (+64 см, текущий уровень 177 см);
— на реке Белой в Уфе (+40 см, уровень 374 см);
— на реке Уфе у села Верхний Суян (+37 см, уровень 426 см);
— на реке Ай у села Метели (+34 см, уровень 382 см).
В то же время на некоторых водоемах отмечается спад воды:
— река Киги у деревни Кондаковка (-19 см);
— река Лемеза у села Нижние Лемезы (-8 см);
— река Стерля у деревни Отрадовка (-6 см).
Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в штатном режиме наполнения.
Кирилл Первов призвал жителей республики проявлять бдительность и в случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номеру 112.
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