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Актуальная информация по паводку в Башкирии на 6 апреля

ГК ЧС: в Башкирии зафиксировали три новых случая подтопления.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Систему-112 поступило три обращения, связанных с подтоплениями, две ситуации остаются на особом контроле в Уфе и Чишминском районе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.

Наиболее значительный подъем уровня воды зафиксирован:

— на реке Белой у Ишимбая (+64 см, текущий уровень 177 см);

— на реке Белой в Уфе (+40 см, уровень 374 см);

— на реке Уфе у села Верхний Суян (+37 см, уровень 426 см);

— на реке Ай у села Метели (+34 см, уровень 382 см).

В то же время на некоторых водоемах отмечается спад воды:

— река Киги у деревни Кондаковка (-19 см);

— река Лемеза у села Нижние Лемезы (-8 см);

— река Стерля у деревни Отрадовка (-6 см).

Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в штатном режиме наполнения.

Кирилл Первов призвал жителей республики проявлять бдительность и в случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номеру 112.

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