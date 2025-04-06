Актуальная информация по паводку в Башкирии на 6 апреля

За последние сутки в Систему-112 поступило три обращения, связанных с подтоплениями, две ситуации остаются на особом контроле в Уфе и Чишминском районе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.