6 апреля в Ростове состоится матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 6 апреля, игроки ФК «Ростов» сразятся на своем поле с ФК «Спартак». Матч пройдет в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги (МИР РПЛ), начало в 16:30 по московскому времени.
Сейчас ростовская команда после 22 игр имеет 33 очка и занимает седьмое место. В статистике девять побед, семь поражений, еще шесть матчей завершились вничью.
Красно-белые находятся на третьей строке футбольного рейтинга. У них 44 очка: 13 побед, три поражения и три ничьи.
Ранее стал известен прогноз на предстоящую игру.