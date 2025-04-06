Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 апреля в Ростове состоится матч 23-го тура РПЛ

Матч ФК Ростов Спартак состоится в донской столице в воскресенье.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 апреля, игроки ФК «Ростов» сразятся на своем поле с ФК «Спартак». Матч пройдет в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги (МИР РПЛ), начало в 16:30 по московскому времени.

Сейчас ростовская команда после 22 игр имеет 33 очка и занимает седьмое место. В статистике девять побед, семь поражений, еще шесть матчей завершились вничью.

Красно-белые находятся на третьей строке футбольного рейтинга. У них 44 очка: 13 побед, три поражения и три ничьи.

Ранее стал известен прогноз на предстоящую игру.