Омичи потратили почти 90 миллиардов рублей за два месяца

Омичи стали больше тратить. За январь-февраль 2025 года горожане потратили 89,4 миллиарда рублей на товары и услуги. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 103%). Данные опубликовал Омскстат.
При этом омичи чаще всего покупали товары у организаций и ИП, торгующих вне муниципального сектора. Согласно статистике, основная часть оборота (97,4%) пришлась на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков. Доля розничных рынков и ярмарок составила лишь 2,6%.
Интересно, что товарооборот в Омске планомерно растет. В январе-декабре 2023 года по крупным и средним организациям он составил 211,4 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем в 2022 году.