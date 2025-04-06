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ГАИ рекомендует владельцам машин на летней резине воздержаться от поездок

После длительного теплого периода в республику пришли метели, снег и гололед — из-за неблагоприятных погодных условий на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Дорожную обстановку в воскресенье осложняют неблагоприятные погодные условия, об этом напомнили в пресс-службе ГАИ Минской области.

«С учетом таких погодных условий ошибочные действия водителя могут привести к потере управляемости и возникновению заноса транспортного средства», — уточнили в ведомстве.

Во время движения рекомендуется заранее выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, разгонов и торможений.

«Водителям, эксплуатирующим транспорт на летних шинах настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок!», — особо обратили внимание в ГАИ.

Напомним, что в Беларуси с 1 марта уже можно переходить на летнюю резину, но на практике лучше ориентироваться по погоде.

Ранее синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В республике ожидается сильный ветер, снег, метель, местами гололед и гололедица.