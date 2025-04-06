Леонид Агутин выступил в Красноярске после разрушительного урагана

Природная стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре — были повалены деревья, повреждены линии электропередач, сорваны крыши со зданий.
В начале выступления Леонид Агутин признался публике, что внимательно следил за новостными сводками о разгуле стихии в Красноярске и был почти уверен, что концерт придется перенести из-за последствий урагана и сложной ситуации в городе.
Тем не менее, организаторам удалось сохранить первоначальные планы, и музыкальный вечер состоялся в назначенное время. Судя по многочисленным видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, красноярцы, несмотря на недавние потрясения, встретили артиста с особой теплотой.
Ранее сообщалось, что красноярский оркестр награжден орденом от президента России.