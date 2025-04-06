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Леонид Агутин выступил в Красноярске после разрушительного урагана

Известный российский исполнитель дал концерт вечером 5 апреля в Красноярске, который пережил мощнейший шторм.

Природная стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре — были повалены деревья, повреждены линии электропередач, сорваны крыши со зданий.

В начале выступления Леонид Агутин признался публике, что внимательно следил за новостными сводками о разгуле стихии в Красноярске и был почти уверен, что концерт придется перенести из-за последствий урагана и сложной ситуации в городе.

Тем не менее, организаторам удалось сохранить первоначальные планы, и музыкальный вечер состоялся в назначенное время. Судя по многочисленным видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, красноярцы, несмотря на недавние потрясения, встретили артиста с особой теплотой.

Ранее сообщалось, что красноярский оркестр награжден орденом от президента России.