В Новосибирской области открывается весенняя охота на пернатую дичь

В Новосибирской области с 6 апреля началась весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток. Об этом сообщает сайт министерства природных ресурсов и экологии региона.
Сроки охоты определены на основании приказа Минприроды России и постановления губернатора Новосибирской области. «С 16 апреля начнется весенняя охота на вальдшнепа, на самцов глухаря обыкновенного и самцов тетерева обыкновенного», — говорится в сообщении министерства.
Весенняя охота на селезней уток и гусей белолобых будет проходить с третьей субботы апреля на южных территориях области, таких как Баганский, Доволенский и Здвинский районы, продолжительностью 5 дней. На северных территориях, включая Барабинский и Искитимский районы, охота начнется с четвертой субботы апреля также на 5 дней.
Эти мероприятия направлены на регулирование численности диких животных и поддержание экосистемы региона.