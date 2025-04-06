В Новосибирской области открывается весенняя охота на пернатую дичь

Весенняя охота на селезней уток и гусей белолобых будет проходить с третьей субботы апреля на южных территориях области, таких как Баганский, Доволенский и Здвинский районы, продолжительностью 5 дней. На северных территориях, включая Барабинский и Искитимский районы, охота начнется с четвертой субботы апреля также на 5 дней.