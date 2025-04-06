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В Новосибирской области открывается весенняя охота на пернатую дичь

Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области с 6 апреля началась весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток. Об этом сообщает сайт министерства природных ресурсов и экологии региона.

Сроки охоты определены на основании приказа Минприроды России и постановления губернатора Новосибирской области. «С 16 апреля начнется весенняя охота на вальдшнепа, на самцов глухаря обыкновенного и самцов тетерева обыкновенного», — говорится в сообщении министерства.

Весенняя охота на селезней уток и гусей белолобых будет проходить с третьей субботы апреля на южных территориях области, таких как Баганский, Доволенский и Здвинский районы, продолжительностью 5 дней. На северных территориях, включая Барабинский и Искитимский районы, охота начнется с четвертой субботы апреля также на 5 дней.

Эти мероприятия направлены на регулирование численности диких животных и поддержание экосистемы региона.