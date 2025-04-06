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Идет розыск: в Башкирии неизвестный водитель погубил в ДТП пешехода и уехал

В Башкирии водитель сбил насмерть пешехода и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По информации ГАИ, сегодня ночью, 6 апреля, на 38 километре дороги Давлетово-Альмухаметово в Абзелиловском районе произошло смертельное ДТП. Неизвестный водитель сбил 50-летнего мужчину и покинул место происшествия. Пешеход скончался от полученных травм на месте.

Севастьянов сообщил, что правоохранительные органы организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности скрывшегося водителя и транспортного средства.

Глава ГАИ региона обратился к гражданам с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о происшествии в ближайший отдел полиции или дежурную часть Госавтоинспекции Башкирии по телефону 8 (347) 235−84−02.

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