«Более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской без электричества». Энергетики устраняют последствия весеннего снегопада в Беларуси

Кстати, снегопад в Минске вечером 5 апреля стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо» (здесь подробнее). Об ухудшении погоды в Беларуси 6 апреля вслед за Белгидрометом предупредили МЧС и МВД: «Ожидается сильный снег и ветер!» (подробности здесь).