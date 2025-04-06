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«Более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской без электричества». Энергетики устраняют последствия весеннего снегопада в Беларуси

272 населенных пункта Беларуси остались без света после снегопада 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Мокрый снег, метель, шквалистый ветер, налипание снега на провода стали причиной нарушений в электроснабжении потребителей Минской и Могилевской областей вечером 5 апреля. По сообщению «Минскэнерго» наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы.

По состоянию на 8.00 6 апреля энергетики «Минскэнерго» активно трудятся над восстановлением электроснабжения в более чем 130 населенных пунктах столичной области. Работают 39 спецбригад и 56 единиц техники.

В ночь с 5 на 6 апреля в Могилевской области из-за ухудшения погодных условий также пострадали потребители.

По состоянию на 8.30 6 апреля продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 142 населенных пунктах Могилевщины преимущественно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах. Работают 49 бригад и 55 единиц техники, сообщает «Могилевэнерго».

Энергетики предупреждают, что запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить об отключениях и обрывах проводов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 144.

Кстати, снегопад в Минске вечером 5 апреля стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо» (здесь подробнее). Об ухудшении погоды в Беларуси 6 апреля вслед за Белгидрометом предупредили МЧС и МВД: «Ожидается сильный снег и ветер!» (подробности здесь).

А тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (здесь все подробности).