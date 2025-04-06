На Урале открыли лицевые счета для девяти тысяч новорожденных

С начала года Отделение Социального фонда России по Свердловской области оформило 9125 лицевых счетов с постоянным номером СНИЛС для новорожденных. Для этого не потребовались заявления от родителей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Свердловской области.