На Урале открыли лицевые счета для девяти тысяч новорожденных

С начала года Отделение Социального фонда России по Свердловской области оформило 9125 лицевых счетов с постоянным номером СНИЛС для новорожденных. Для этого не потребовались заявления от родителей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Свердловской области.
Начиная с 2020 года, СНИЛС детям оформляют автоматически. С тех пор в регионе было оформлено более 219 тысяч лицевых счетов.
В ведомстве напоминают, что если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг», то для получения СНИЛС им можно обратиться:
- В клиентскую службу областного отделения;
- Многофункциональный центр.
- Страховой номер будет предоставлен в день обращения.