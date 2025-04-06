Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале открыли лицевые счета для девяти тысяч новорожденных

В Свердловской области тысячам новорожденных оформили СНИЛС.

Источник: Комсомольская правда

С начала года Отделение Социального фонда России по Свердловской области оформило 9125 лицевых счетов с постоянным номером СНИЛС для новорожденных. Для этого не потребовались заявления от родителей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Свердловской области.

Начиная с 2020 года, СНИЛС детям оформляют автоматически. С тех пор в регионе было оформлено более 219 тысяч лицевых счетов.

В ведомстве напоминают, что если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг», то для получения СНИЛС им можно обратиться:

  • В клиентскую службу областного отделения;
  • Многофункциональный центр.
  • Страховой номер будет предоставлен в день обращения.