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«Большинство позиций потребительской корзины обычного человека все равно регулируется государством». МАРТ сказал, что государство продолжит контролировать цены

МАРТ сказал, что в перечне товаров под госрегулированием остаются 211 позиций.

Источник: Комсомольская правда

Большинство товаров повседневного спроса белорусов остается в ценовом регулировании и под контролем государства. Об этом в эфире «Первого информационного» заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

Правительство Беларуси отменило ограничение цен для 120 товаров, но в новом перечне остались 211 позиций.

Иван Вежновец отметил, что первоначальная редакция из 331 позиции потребительской корзины занимала 54%. Новая редакция занимает 45%.

«Вроде как перечень сократили на треть, но в потребительской корзине это всего лишь 10%», — отметил Иван Вежновец.

Он подчеркнул, что из регулирования убрали товары, которые не пользовались повседневным спросом.

«Исходя из потребительской корзины обычного человека, большинство позиций все равно остается в регулировании и под контролем государства», — подчеркнул Иван Вежновец.

Мы писали, что Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля» (здесь подробнее). А еще, что агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону (все подробности здесь).