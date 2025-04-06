«Большинство позиций потребительской корзины обычного человека все равно регулируется государством». МАРТ сказал, что государство продолжит контролировать цены

Большинство товаров повседневного спроса белорусов остается в ценовом регулировании и под контролем государства. Об этом в эфире «Первого информационного» заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
Правительство Беларуси отменило ограничение цен для 120 товаров, но в новом перечне остались 211 позиций.
Иван Вежновец отметил, что первоначальная редакция из 331 позиции потребительской корзины занимала 54%. Новая редакция занимает 45%.
«Вроде как перечень сократили на треть, но в потребительской корзине это всего лишь 10%», — отметил Иван Вежновец.
Он подчеркнул, что из регулирования убрали товары, которые не пользовались повседневным спросом.
«Исходя из потребительской корзины обычного человека, большинство позиций все равно остается в регулировании и под контролем государства», — подчеркнул Иван Вежновец.
Мы писали, что Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля» (здесь подробнее). А еще, что агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону (все подробности здесь).