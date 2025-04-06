«Большинство позиций потребительской корзины обычного человека все равно регулируется государством». МАРТ сказал, что государство продолжит контролировать цены

Мы писали, что Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля» (здесь подробнее). А еще, что агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону (все подробности здесь).