Свет в домах 8 тысяч жителей Иркутской области восстановили после шторма

За утро 6 апреля энергетики восстановили электроснабжение в домах 8 тысяч потребителей в Иркутской области. Работы по ликвидации последствий штормового ветра в регионе продолжаются. Отключения были как аварийными, так и превентивными.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, по области одновременно работают 62 оперативно-выездные бригады в составе порядка 200 специалистов электросетевой компании. В настоящее время электроснабжение восстановили практически во всех домах, в которых произошло внеплановое отключение света.
В настоящее время специалисты продолжают проводить восстановительные работы в Тулуне и Тайшетском районе. Также продолжаются работы и в других районах Приангарья, но они носят преимущественно локальный характер. Сети введут в работу уже в ближайшее время.