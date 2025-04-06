Омичи потратили в магазинах почти 90 миллиардов за два месяца

Омскстат опубликовал свежие данные об обороте розничной торговли. В феврале 2025 года торговые центры, магазины, супермаркеты и ярмарки региона заработали 44,6 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем в январе, но на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за январь и февраль омичи потратили в розничных точках 89,4 млрд рублей — на 1,9% больше, чем год назад. В январе-феврале 2024 года этот показатель составлял 81,4 млрд рублей. Увеличение оборота, по мнению экспертов, может быть связано как с ростом потребительской активности, так и с продолжающимся подорожанием товаров.
Отдельно отмечается рост доли расходов на продукты: если в начале прошлого года она составляла 44,6%, то в 2025 году достигла уже 46,9%. Большая часть торговли — 97,4% — приходится на магазины и организации, работающие вне рынков. Ярмарки и розничные рынки формируют всего 2,6% оборота.
Ранее Om1.ru сообщал, что рост цен на продукты в регионе продолжался в начале года: в феврале особенно подорожали овощи, мясо и молочная продукция.