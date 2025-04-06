Омичи потратили в магазинах почти 90 миллиардов за два месяца

Всего за январь и февраль омичи потратили в розничных точках 89,4 млрд рублей — на 1,9% больше, чем год назад. В январе-феврале 2024 года этот показатель составлял 81,4 млрд рублей. Увеличение оборота, по мнению экспертов, может быть связано как с ростом потребительской активности, так и с продолжающимся подорожанием товаров.