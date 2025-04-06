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Средняя зарплата в Башкирии в начале 2025 года превысила 67 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в Башкирии выявили в сфере добычи полезных ископаемых.

Источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Башкирии в январе этого года составила 67 024 рубля, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2024-го. Такие данные приводят специалисты Башкортостанстата.

Согласно исследованиям аналитиков, наиболее высокооплачиваемой сферой деятельности остается добыча полезных ископаемых, где среднемесячная зарплата составляет 103 701 рубль. В тройку лидеров также вошли:

— сектор информации и связи (93 786 рублей);

— профессиональная, научная и техническая деятельность (86 081 рубль).

Финансовый сектор и страхование заняли четвёртое место с показателем 82 813 рублей.

Наименьший уровень оплаты труда зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — всего 39 727 рублей.

Особое внимание аналитики уделили обрабатывающим производствам, который является самым большим сектором. Здесь средняя зарплата достигла 78 474 рублей, при этом в отрасли производства кокса и нефтепродуктов этот показатель составляет 112 534 рубля.

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