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В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС в лесах

В лесах Минусинска ввели режим ЧС.

Источник: РИА "Новости"

6 апреля в лесах Минусинского района края ввели режим ЧС. Об этом рассказали в районной администрации. Причина — угроза распространения пожаров. Жителей просят не посещать леса и не находиться рядом с зонами возгорания. Также энергетики продолжают восстанавливать подачу электричества в районе.

Напомним, что 5 апреля Красноярский край и соседние регионы накрыл настоящий ураган, который принес разрушения, отключения электричества и пожары.

Ранее в Минусинске объявили эвакуацию жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов. Причиной стала угроза распространения огня от горящих лесных массивов, прилегающих к жилым кварталам.