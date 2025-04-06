В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС в лесах

6 апреля в лесах Минусинского района края ввели режим ЧС. Об этом рассказали в районной администрации. Причина — угроза распространения пожаров. Жителей просят не посещать леса и не находиться рядом с зонами возгорания. Также энергетики продолжают восстанавливать подачу электричества в районе.