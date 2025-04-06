В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС в лесах

6 апреля в лесах Минусинского района края ввели режим ЧС. Об этом рассказали в районной администрации. Причина — угроза распространения пожаров. Жителей просят не посещать леса и не находиться рядом с зонами возгорания. Также энергетики продолжают восстанавливать подачу электричества в районе.
Напомним, что 5 апреля Красноярский край и соседние регионы накрыл настоящий ураган, который принес разрушения, отключения электричества и пожары.
Ранее в Минусинске объявили эвакуацию жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов. Причиной стала угроза распространения огня от горящих лесных массивов, прилегающих к жилым кварталам.