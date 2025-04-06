«Опоздания от 20 минут до 1 часа». БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев

Кстати, Могилевская область наиболее пострадала от снегопада, который начался там вечером 5 апреля и продолжается 6 апреля. Мы писали, что энергетики устраняют последствия весеннего снегопада в Беларуси: «Более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской без электричества» (здесь подробнее).