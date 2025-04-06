«Опоздания от 20 минут до 1 часа». БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев

Снегопады, сильный порывистый ветер и, как следствие, падения деревьев на пути стало причиной задержки поездов на участке Осиповичи — Могилев 6 апреля, сообщает Белорусская железная дорога.
«Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 20 минут до 1 часа», — говорится в сообщении БЖД.
Специалисты Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график.
Информацию о задержках поездов можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
Кстати, Могилевская область наиболее пострадала от снегопада, который начался там вечером 5 апреля и продолжается 6 апреля. Мы писали, что энергетики устраняют последствия весеннего снегопада в Беларуси: «Более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской без электричества» (здесь подробнее).
А тем временем снегопад в Минске стал причиной отмены футбольного матча на «Динамо» (подробнее здесь).
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (здесь все подробности).