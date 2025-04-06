Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Илья Бадуев из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне СВО. С военнослужащим простятся сегодня, 6 апреля, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Илья Вячеславович родился 10 февраля 1992 года в деревне Отонхой Эхирит-Булагатского района, окончил там начальную школу. Затем вместе с семьей переехал в село Хадай Баяндаевского района и продолжил учебу в местной средней школе.
В 2009 году молодой человек поступил в геологоразведочный техникум ИрНИТУ на факультет нефтебурения. После срочной службы Илья Бадуев заключил контракт. Мужчина отправился в зону проведения СВО в сентябре 2022 года.