Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Илья Вячеславович родился 10 февраля 1992 года в деревне Отонхой Эхирит-Булагатского района, окончил там начальную школу. Затем вместе с семьей переехал в село Хадай Баяндаевского района и продолжил учебу в местной средней школе.