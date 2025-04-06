Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы почти 80 лет назад. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем геолога. Сегодня мы чествуем целеустремленных, сильных духом людей — настоящих профессионалов и созидателей, тех, кто посвятил себя нелёгкому, но исключительно важному делу — развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению отечественного промышленного, энергетического, оборонного потенциала… И конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году», — говорится в поздравлении.
Путину отрадно, что нынешнее поколение работников геологоразведочного комплекса достойно продолжает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи. Во многом благодаря компетентности геологов и ветеранов отрасли, энергии, глубокому пониманию значимости своей деятельности проводятся масштабные геологические исследования, открываются новые месторождения полезных ископаемых, реализуются востребованные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, создаётся прочная основа для дальнейшего развития национальной экономики и социальной сферы, обеспечения нашего сырьевого суверенитета.
«Желаю вам доброго здоровья и осуществления намеченных планов», — добавил он.