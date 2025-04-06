Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем геолога. Сегодня мы чествуем целеустремленных, сильных духом людей — настоящих профессионалов и созидателей, тех, кто посвятил себя нелёгкому, но исключительно важному делу — развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению отечественного промышленного, энергетического, оборонного потенциала… И конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году», — говорится в поздравлении.