Новый лицей на Левобережье Омска получат название «Авангард»

«Для того чтобы важный момент увековечить, отметить выход в четвертьфинал, решили с руководством хоккейного клуба “Авангард” сделать новую школу образовательную, которая находится недалеко — мы её построили, с 1 сентября туда пойдут детки учиться, 1100 человек, — назвать “Инженерный лицей “Авангард””. Я думаю, это будет хорошее событие. С победой!» — сказал Хоценко.