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Новый лицей на Левобережье Омска получат название «Авангард»

В Кузьминках в этом году откроется новый химико-технологический лицей, который будет называться «Авангард».

Источник: Соцсети

Это сообщение озвучил губернатор Омской области Виталий Хоценко во время своего визита в раздевалку хоккейного клуба «Авангард», после их победы в серии ⅛ финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

Губернатор отметил, что хоккеисты подарили зрителям незабываемые эмоции. В своем обращении к команде он связал успехи на льду с образовательной инициативой.

«Для того чтобы важный момент увековечить, отметить выход в четвертьфинал, решили с руководством хоккейного клуба “Авангард” сделать новую школу образовательную, которая находится недалеко — мы её построили, с 1 сентября туда пойдут детки учиться, 1100 человек, — назвать “Инженерный лицей “Авангард””. Я думаю, это будет хорошее событие. С победой!» — сказал Хоценко.

Спрос на лицей «Авангард» среди местных жителей очень велик. С момента начала приёма заявок 1 апреля перед учебным заведением собирались большие очереди родителей, желающих записать своих детей.