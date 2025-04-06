Труженица тыла из Красноярска отметила 100-летний юбилей

В день ее рождения сотрудники администрации Ленинского района вручили юбилярше Памятный адрес, выразив благодарность за ее долгие годы труда и преданность Родине.
Мария Петровна родилась в Воронежской области, но в юности переехала в Красноярск вместе с родителями. В годы Великой Отечественной войны она, как и многие женщины того времени, работала в тылу, внося значительный вклад в победу на фронте. После окончания войны Мария Петровна продолжила трудовую деятельность в качестве вахтера в Сибирской аэрокосмической академии, посвятив большую часть своей жизни службе и работе на благо своей страны.
За свою преданность Родине и трудовые заслуги Мария Шевякова была награждена множеством наград, среди которых медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил СССР», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Эти награды стали признанием ее упорства, стойкости и заслуг перед отечеством.
Поздравления с юбилеем, добрые слова и признание заслуг таких людей, как Мария Петровна, становятся важной частью памяти о событиях Великой Отечественной войны и о тех, кто стоял в тылу, работая на победу.
Ранее в Ачинске отпраздновали 100-летний юбилей Александры Титовец.