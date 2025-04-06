Труженица тыла из Красноярска отметила 100-летний юбилей

Мария Петровна родилась в Воронежской области, но в юности переехала в Красноярск вместе с родителями. В годы Великой Отечественной войны она, как и многие женщины того времени, работала в тылу, внося значительный вклад в победу на фронте. После окончания войны Мария Петровна продолжила трудовую деятельность в качестве вахтера в Сибирской аэрокосмической академии, посвятив большую часть своей жизни службе и работе на благо своей страны.