Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Труженица тыла из Красноярска отметила 100-летний юбилей

В Красноярске поздравили с 100-летним юбилеем труженицу тыла Марию Шевякову, которая отметила столетие в кругу близких и родных.

Источник: Администрация Ленинского района

В день ее рождения сотрудники администрации Ленинского района вручили юбилярше Памятный адрес, выразив благодарность за ее долгие годы труда и преданность Родине.

Мария Петровна родилась в Воронежской области, но в юности переехала в Красноярск вместе с родителями. В годы Великой Отечественной войны она, как и многие женщины того времени, работала в тылу, внося значительный вклад в победу на фронте. После окончания войны Мария Петровна продолжила трудовую деятельность в качестве вахтера в Сибирской аэрокосмической академии, посвятив большую часть своей жизни службе и работе на благо своей страны.

За свою преданность Родине и трудовые заслуги Мария Шевякова была награждена множеством наград, среди которых медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил СССР», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Эти награды стали признанием ее упорства, стойкости и заслуг перед отечеством.

Поздравления с юбилеем, добрые слова и признание заслуг таких людей, как Мария Петровна, становятся важной частью памяти о событиях Великой Отечественной войны и о тех, кто стоял в тылу, работая на победу.

Ранее в Ачинске отпраздновали 100-летний юбилей Александры Титовец.