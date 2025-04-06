Португалец получил разрешение на временное проживание в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Гражданин Португалии, мечтавший оказаться в России, где живет его возлюбленная, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге, где он планирует работать водителем автобуса, а также создать семью, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в торжественной обстановке вручили 31-летнему гражданину Португальской Республики Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро разрешение на временное проживание в России», — говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, 11 лет назад Жоэл Педро познакомился на языковых курсах с жительницей Петербурга по имени Екатерина, но до последнего времени пара могла встречаться только временами, после чего разъезжалась по своим странам.
«Переезд в Португалию для себя Екатерина не рассматривала. К тому же, сам Жоэл Педро не разделял навязываемые ему на Родине деструктивные идеологические установки», — отмечают в ГУМВД.
После того, как президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», у португальца появилась возможность переехать в Россию, и в феврале 2025 года он обратился в миграционную службу Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание.
В Петербурге Жоэл Педро планирует работать водителем общественного транспорта, поскольку имеет водительский стаж и опыт такой работы в Лиссабоне. Также он планирует создать жениться на Екатерине и получить российское гражданство, добавили в полиции.