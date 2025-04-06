Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный информационный канал, поздравление опубликовано на сайте ГД.
«Поздравляю коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания. Первый в нашей стране международный информационный канал, RТ за прошедшие годы завоевал признание и доверие миллионов людей по всему миру», — приводятся слова Володина на сайте ГД.
Председатель ГД отметил, что в условиях внешнего давления за рубежом RT продолжает развиваться и расширяет свою аудиторию. Опираясь на лучшие стандарты журналистики, используя современные форматы, команда RT всесторонне освещает важнейшие события, происходящие в России и за ее пределами.
«Коллектив RТ отличают высокий профессионализм и ответственный подход к делу. Желаю новых творческих успехов и всего самого доброго», — добавил Володин.