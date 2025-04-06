Легендарный трамвай Tatra T3SU отреставрировали в Музее транспорта Москвы

«К 126-летней годовщине начала трамвайного движения в городе Музей транспорта Москвы завершил реставрацию одного из самых узнаваемых трамваев СССР — Tatra T3SU. После открытия постоянной экспозиции Музея на ул. Новорязанская вагон станет частью экспозиции первого этажа. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по восстановлению исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как отмечается, вагон Tatra T3SU № 5993 поступил в Москву в 1987 году в рамках последней крупной поставки этой модели в СССР. В 2009 году вагон совершил последний рейс с пассажирами, после чего несколько лет работал буксиром музейных вагонов, а затем и сам стал экспонатом музея ретротехники. В 2018 году буксиру вернули облик пассажирского вагона Tatra T3SU. Вагон восстановили в том виде, в котором он ходил по рельсам в начале 90-х годов. В то время вагоны проходили капитальный ремонт, и под влиянием дефицита запчастей и сложной экономической ситуации он производился со многими допущениями. Поэтому внешний вид экспоната отличается от того, как изначально выглядели вагоны Tatra T3SU, собранные в Праге.
«Трамвай Tatra T3SU — символ целой эпохи в истории транспорта Москвы. В 1970—1980-х годах эти вагоны стали неотъемлемой частью городского ландшафта и добросовестно служили столице несколько десятков лет. Музей транспорта Москвы бережно восстановил один из вагонов, воссоздав его экстерьер в том виде, в котором его привыкли видеть москвичи в 1990-е годы. Увидеть трамвай можно будет в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на ул. Новорязанская», — цитирует пресс-служба директора Музея транспорта Москвы Оксану Бондаренко.