Легендарный трамвай Tatra T3SU отреставрировали в Музее транспорта Москвы

Как отмечается, вагон Tatra T3SU № 5993 поступил в Москву в 1987 году в рамках последней крупной поставки этой модели в СССР. В 2009 году вагон совершил последний рейс с пассажирами, после чего несколько лет работал буксиром музейных вагонов, а затем и сам стал экспонатом музея ретротехники. В 2018 году буксиру вернули облик пассажирского вагона Tatra T3SU. Вагон восстановили в том виде, в котором он ходил по рельсам в начале 90-х годов. В то время вагоны проходили капитальный ремонт, и под влиянием дефицита запчастей и сложной экономической ситуации он производился со многими допущениями. Поэтому внешний вид экспоната отличается от того, как изначально выглядели вагоны Tatra T3SU, собранные в Праге.