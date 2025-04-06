Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян с юбилеем отметил, что ее имя стало символом качественной журналистики.
«Поздравления с юбилеем сегодня принимает главный редактор МИА “Россия сегодня” и “Russia Today”, член Общественного совета при Следственном комитете России Маргарита Симоновна Симоньян… Ее имя стало символом качественной журналистики, способной транслировать правду и смело говорить на самые неудобные темы в условиях глобальных информационных вызовов», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Председатель СК отметил, что уверенность в своей правоте, принципиальность и высокая компетентность позволяют Маргарите Симоньян и возглавляемому ею коллективу укреплять авторитет российских медиа на международной арене, завоевывая доверие миллионов зрителей и читателей по всему миру.
«Она умело сочетает отстаивание интересов России в информационном пространстве с чуткой заботой о своей большой семье и о многих нуждающихся в помощи людях. Искренняя любовь к Родине, потрясающая эрудиция, уникальная работоспособность, профессионализм и преданность делу снискали Маргарите Симоновне заслуженный авторитет и уважение», — добавил Бастрыкин.
Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на огромную занятость, Маргарита Симоньян находит возможность оказывать содействие Следственному комитету России в создании уникальных творческих проектов, в том числе направленных на поддержку бойцов Вооруженных сил России и их семей, а также в вопросах воспитания и обучения молодежи.
«Уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого вам здоровья, стойкости духа, терпения и неиссякаемой энергии! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам», — отметил он в поздравлении.