Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что, несмотря на огромную занятость, Маргарита Симоньян находит возможность оказывать содействие Следственному комитету России в создании уникальных творческих проектов, в том числе направленных на поддержку бойцов Вооруженных сил России и их семей, а также в вопросах воспитания и обучения молодежи.