Стало известно, где пройдет прощание с Пашей Техником

Тело музыканта будет доставлено в Москву в цинковом гробу. Из родных у Паши остались 6-летний сын и пожилая мама. Транспортировкой и похоронами занимается его директор Марк Флинк, в общей сложности они обойдутся родным в 5 млн рублей. По словам Флинка, многие люди помогли с деньгами, в их числе Вася Баста, Рома База, Александр Зубарев и другие.